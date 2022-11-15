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Сегодня, 12:00

Гафин — о трансферной кампании «Динамо»: «Мы следим за южноамериканским рынком»

В «Динамо» рассказали о визите скаута клуба в Бразилию
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» рассказал о визите скаута клуба в Бразилию.

— Недавно узнал, что ваш скаут Нариман Акавов был недавно в Бразилии. С чем это связано?

— Связано с тем, что мы следим за южноамериканским рынком.

— Можно сказать, что вы переместили свой акцент на Африку, латиноамериканские страны?

— Переместили с чего?

— С Европы.

— Мы стараемся находить футболистов, которые еще неизвестны в Европе. Поэтому Нариман и ездит в Южную Америку. Сотрудники его отдела бывают и в Африке, и в странах Азии в различных экзотических лигах.

— Что нам ждать зимой в плане перестройки команды? Будет много трансферов?

— Мы только что перестроились. Поэтому не стоит ожидать.

ФК Динамо (Москва)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

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Спартак

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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