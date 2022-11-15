В «Динамо» рассказали о визите скаута клуба в Бразилию

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» рассказал о визите скаута клуба в Бразилию.

— Недавно узнал, что ваш скаут Нариман Акавов был недавно в Бразилии. С чем это связано?

— Связано с тем, что мы следим за южноамериканским рынком.

— Можно сказать, что вы переместили свой акцент на Африку, латиноамериканские страны?

— Переместили с чего?

— С Европы.

— Мы стараемся находить футболистов, которые еще неизвестны в Европе. Поэтому Нариман и ездит в Южную Америку. Сотрудники его отдела бывают и в Африке, и в странах Азии в различных экзотических лигах.

— Что нам ждать зимой в плане перестройки команды? Будет много трансферов?

— Мы только что перестроились. Поэтому не стоит ожидать.