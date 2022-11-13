Член совета директоров «Динамо»: «Не можем исключать, что зимой интерес к Захаряну возобновится»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о будущем полузащитника Арсена Захаряна.

— Не можем исключать, что зимой интерес к Захаряну возобновится. Мы остаемся настроены конструктивно на те предложения, которые устроят нас и Арсена.

— Переговоры прервались со стороны «Челси»?

— Сейчас в переговорах пауза, да.

— Нгамале вызван в сборную, вы надеетесь получать выплаты от ФИФА?

— Да, мы надеемся получать то, что нам положено. Это касается не только Нгамале, но и Варелы с Шиманьски. Мы соблюдаем все процедуры, необходимые для выплаты.

Этим летом «Челси» хотел активировать в контракте Захаряна опцию о выкупе и забрать его за 15 миллионов евро. Однако у лондонского клуба возникли сложности с денежными переводами

В текущем сезоне Захарян провел за «Динамо» 19 матчей во всех турнирах. На счету 19-летнего полузащитника три гола и шесть результативных передач.