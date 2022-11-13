Фомин впервые не реализовал пенальти в РПЛ

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин впервые в карьере не реализовал пенальти в РПЛ. Он не забил 11-метровый в матче против ЦСКА (2:1) в 17-м туре РПЛ.

Голкипер армейцев Игорь Акинфеев прервал серию Фомина из 17 забитых подряд пенальти в РПЛ.

Отметим, что если бы 25-летний футболист реализовал 11-метровый удар в матче с ЦСКА, то установил бы рекорд чемпионата по числу забитых без промаха пенальти.