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Член совдира «Спартака» Клейменов высказался о тендере на показ матчей РПЛ

14:23
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Член совета директоров «Спартака», заместитель генерального директора «Первого канала» Кирилл Клейменов прокомментировал «СЭ» решение РПЛ провести тендер за права на показ чемпионата России.

— Тендер на показ РПЛ? Это справедливо. Разговоры об участии «Первого»? Я на канале возглавляю дирекцию новостей, а не спорта. Тендер — это справедливо, я за справедливость. Если это позволит получить справедливую цену, даст командам больше зарабатывать, я, конечно, за (тендер).

— Один-два матча в туре интересны «Первому»? Вашей аудитории?

— Я — лицо заинтересованное и, в данном случае, необъективное. Я за футбол на федеральном канале, хочу видеть его на бесплатном, общедоступном канале. Думаю, это правильно и справедливо. Как оно будет, зависит не от меня, но я буду следить с огромным интересом.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Нижний Новгород

Ф1 (-1,5)

32%

2.08

ТБ 2.5

25%

1.93

Обе забьют - да

16%

2.36
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 3
Ахмат 1
Матч завершен

Ф1 (-1)

30%

1.61

Обе забьют - да

22%

1.83

ТБ 2.5

17%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 3
Химки 1
Матч завершен

П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

X2

15%

2.60

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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