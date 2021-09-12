Член совдира «Спартака» Клейменов высказался о тендере на показ матчей РПЛ
Член совета директоров «Спартака», заместитель генерального директора «Первого канала» Кирилл Клейменов прокомментировал «СЭ» решение РПЛ провести тендер за права на показ чемпионата России.
— Тендер на показ РПЛ? Это справедливо. Разговоры об участии «Первого»? Я на канале возглавляю дирекцию новостей, а не спорта. Тендер — это справедливо, я за справедливость. Если это позволит получить справедливую цену, даст командам больше зарабатывать, я, конечно, за (тендер).
— Один-два матча в туре интересны «Первому»? Вашей аудитории?
— Я — лицо заинтересованное и, в данном случае, необъективное. Я за футбол на федеральном канале, хочу видеть его на бесплатном, общедоступном канале. Думаю, это правильно и справедливо. Как оно будет, зависит не от меня, но я буду следить с огромным интересом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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