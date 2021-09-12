Член совдира «Спартака» Клейменов высказался о тендере на показ матчей РПЛ

Член совета директоров «Спартака», заместитель генерального директора «Первого канала» Кирилл Клейменов прокомментировал «СЭ» решение РПЛ провести тендер за права на показ чемпионата России.

— Тендер на показ РПЛ? Это справедливо. Разговоры об участии «Первого»? Я на канале возглавляю дирекцию новостей, а не спорта. Тендер — это справедливо, я за справедливость. Если это позволит получить справедливую цену, даст командам больше зарабатывать, я, конечно, за (тендер).

— Один-два матча в туре интересны «Первому»? Вашей аудитории?

— Я — лицо заинтересованное и, в данном случае, необъективное. Я за футбол на федеральном канале, хочу видеть его на бесплатном, общедоступном канале. Думаю, это правильно и справедливо. Как оно будет, зависит не от меня, но я буду следить с огромным интересом.