«РБ Спорт»: член правления «Рубина» угрожал арбитрам после матча с «Краснодаром»

Стало известно, кто угрожал судейской бригаде в подтрибунном помещении «Ак Барс Арены» после матча 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Краснодар» (1:3), утверждает «РБ Спорт».

Инцидент был зафиксирован в протоколе встречи: в графе «Замечания по проведению игры» было указано, что неустановленное лицо угрожало и оскорбляло бригаду арбитров с использованием нецензурной брани. По данным «РБ Спорт», главный судья матча Артем Чистяков дополнил протокол, указав, что неустановленным лицом» являлся один из членов правления «Рубина».

Инцидент в подтрибунном помещении «Ак Барс Арены» будет рассмотрен на ближайшем заседании КДК РФС.

Матч «Рубин» — «Краснодар» прошел в воскресенье, 26 июля в Казани. Главным арбитром встречи был Артем Чистяков, его ассистентами были Андрей Образко и Алексей Ширяев. ВАР матча — Василий Казарцев, АВАР — Сергей Чебан.