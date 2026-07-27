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«РБ Спорт»: член правления «Рубина» угрожал арбитрам после матча с «Краснодаром»

Главный судья матча «Рубин» — «Краснодар» Артем Чистяков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Стало известно, кто угрожал судейской бригаде в подтрибунном помещении «Ак Барс Арены» после матча 1-го тура РПЛ «Рубин» — «Краснодар» (1:3), утверждает «РБ Спорт».

Инцидент был зафиксирован в протоколе встречи: в графе «Замечания по проведению игры» было указано, что неустановленное лицо угрожало и оскорбляло бригаду арбитров с использованием нецензурной брани. По данным «РБ Спорт», главный судья матча Артем Чистяков дополнил протокол, указав, что неустановленным лицом» являлся один из членов правления «Рубина».

Инцидент в подтрибунном помещении «Ак Барс Арены» будет рассмотрен на ближайшем заседании КДК РФС.

Матч «Рубин» — «Краснодар» прошел в воскресенье, 26 июля в Казани. Главным арбитром встречи был Артем Чистяков, его ассистентами были Андрей Образко и Алексей Ширяев. ВАР матча — Василий Казарцев, АВАР — Сергей Чебан.

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Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.
26 июля, 19:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
1:3
Краснодар

Источник: РБ Спорт
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РПЛ
ФК Краснодар
ФК Рубин (Казань)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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