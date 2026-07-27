Быстров: «С такой политикой «Динамо» точно не станет чемпионом. Пока клуб разочаровывает своих болельщиков»

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в интервью «СЭ» поделился мнением об игре «Динамо».

В 1-м туре чемпионата России-2026/27 бело-голубые дома сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0).

— Как оцените игру «Динамо» после возвращения Сандро Шварца?

— Я не очень понимаю политику «Динамо» и то, какие задачи ставят в клубе. Попасть в топ-3? Если повезет, то будут в тройке. Но вообще это «хорошая» задача: то есть пару лет назад они до последнего боролись за чемпионство, а сейчас взяли нового тренера и хотят бороться за топ-3? С такой политикой «Динамо» точно не станет чемпионом.

— И клуб осознанно отказался от трансферов до начала чемпионата.

— На мой взгляд, если и усиливать состав, то это надо делать до первого тура, а не после четвертого или пятого. И не в середине турнира. Может быть, Шварц сказал руководству «Динамо», что ему не нужно усиление, и он с таким составом приведет команду к какому-нибудь трофею?

— А этот состав на такое способен?

— При точечном усилении они смогут побороться. Но я не знаю всю глубину состава. Может быть, там молодежь готова тащить. Но пока «Динамо» разочаровывает своих болельщиков.