В «Химках» прокомментировали возможный переход защитника Большакова в ЦСКА
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал возможный переход защитника Кирилла Большакова в ЦСКА.
22 летний игрок находится на просмотре в московском клубе.
«Если Кирилл на просмотре, то какие-то переговоры безусловно есть, — приводит слова Терюшкова Sport24. — Сейчас Большаков проходит сборы с ЦСКА. Ждем обратной реакции от армейцев. Только после них и в случае какого-либо предложения уже можно будет что-то говорить».
В прошедшем сезоне Большаков забил восемь мячей в 36 матчах во всех турнирах. Контракт защитника с подмосковным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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