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В «Химках» прокомментировали возможный переход защитника Большакова в ЦСКА

Карен Саркисян
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал возможный переход защитника Кирилла Большакова в ЦСКА.

22 летний игрок находится на просмотре в московском клубе.

«Если Кирилл на просмотре, то какие-то переговоры безусловно есть, — приводит слова Терюшкова Sport24. — Сейчас Большаков проходит сборы с ЦСКА. Ждем обратной реакции от армейцев. Только после них и в случае какого-либо предложения уже можно будет что-то говорить».

В прошедшем сезоне Большаков забил восемь мячей в 36 матчах во всех турнирах. Контракт защитника с подмосковным клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-06-28-zhdem-obratnoy-reaktsii-ot-armeyskogo-kluba-teryushkov-o-prosmotre-bolshakova-v-tsska

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