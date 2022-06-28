Агент Баринова прокомментировал информацию об интересе «Динамо»

Павел Банатин, который представляет интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, прокомментировал «СЭ» информацию о том, что «Динамо» заинтересовано в трансфере его клиента.

«Всю информацию вы можете получить у «Локомотива», «Динамо» или журналиста Ивана Карпова, который опубликовал эту новость. Дима на сборах «Локомотива» в Баковке, тренируется в полную силу. Больше добавить сейчас ничего не могу», — сказал агент «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил в своем Telegram-канале об интересе к 25-летнему россиянину со стороны «Динамо».

В прошедшем сезоне Баринов отдал две результативные передачи в 30 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.