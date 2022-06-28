Цорн о возможном уходе Баринова: «В «Локомотив» на сегодняшний день предложений не поступало»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн ответил на вопрос «СЭ» о возможном уходе полузащитника железнодорожников Дмитрия Баринова.

«В наш клуб на сегодняшний день предложения по Баринову не поступало», — сказал Цорн «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов сообщил в своем Telegram-канале об интересе к 25-летнему россиянину со стороны «Динамо».

В прошедшем сезоне Баринов отдал две результативные передачи в 30 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.