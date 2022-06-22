Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 09:48

Терюшков подтвердил интерес «Зенита» к Лантратову

Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил интерес «Зенита» к вратарю команды Илье Лантратову. При этом он заявил, что петербургский клуб не делал предложения о трансфере 26-летнего россиянина.

«Химки» на данный момент не получил предложения о трансфере Лантратова, — приводит слова Терюшкова РИА «Новости Спорт». — Если оно поступит, то рассмотрим его. Хотя заинтересованность со стороны «Зенита» была, мы этого не скрываем. Сейчас Лантратов тренируется с командой. Илья является нашим основным вратарем».

Он также отметил, что вратарь дорос до сборной России.

«Лантратов — игрок топ-уровня. Илья дорос до сборной России. Хочется, чтобы он играл только на первых ролях, а не находился в резерве. Уверен, что Лантраров в любом случае попадет в топ-клуб, но когда это случится, не знаю», — сказал он.

В прошедшем сезоне Лантратов принял участие в 33 матчах за «Химки» во всех турнирах, в которых пропустил 48 мячей.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220622/vratar-1797175647.html
Илья Лантратов
Футбол
ФК Зенит
ФК Химки
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
10 интересных фактов о пиве
Зачем Алине бокс? Так нужны деньги? В погоне за популярностью Загитова сходит с ума
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Радимов: «Малком пришел в «Зенит» из «Барселоны», а Бакаев — из какого-то там «Спартака»
Терюшков: «Мне позвонили и сказали, что Глушаков перейдет в «Динамо». Я посмеялся»
Кофрие заявил, что останется в «Спартаке»
Лукаку вернулся в «Интер», Мане перешел в «Баварию», трансфер Дзюбы в «Фенербахче» сорвался?
Экс-тренер «Спартака» д'Урбано: «Проведение Суперкубка смотрелось бы логично в «Лужниках»
Экс-тренер «Спартака» д'Урбано: «Не вижу ничего криминального в том, что Бакаев теперь в «Зените»
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
Экс-тренер «Спартака» д'Урбано: «Проведение Суперкубка смотрелось бы логично в «Лужниках»
Экс-тренер «Спартака» д'Урбано: «Не вижу ничего криминального в том, что Бакаев теперь в «Зените»
Экс-тренер «Спартака» д'Урбано об уходе Ваноли: «Для меня это стало неожиданностью»
Губерниев предложил Медведеву и Мележикову провести дебаты с детектором лжи и Заремой
Медведев: «Уважаемый Евгений Мележиков выступил как герой нетленного рассказа «Косточка»
Зарема ответила гендиректору «Зенита»: «Может, «Спартак» просил назначить Иванова или Мешкова?»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Радимов: «Малком пришел в «Зенит» из «Барселоны», а Бакаев — из какого-то там «Спартака»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости