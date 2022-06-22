Терюшков подтвердил интерес «Зенита» к Лантратову

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил интерес «Зенита» к вратарю команды Илье Лантратову. При этом он заявил, что петербургский клуб не делал предложения о трансфере 26-летнего россиянина.

«Химки» на данный момент не получил предложения о трансфере Лантратова, — приводит слова Терюшкова РИА «Новости Спорт». — Если оно поступит, то рассмотрим его. Хотя заинтересованность со стороны «Зенита» была, мы этого не скрываем. Сейчас Лантратов тренируется с командой. Илья является нашим основным вратарем».

Он также отметил, что вратарь дорос до сборной России.

«Лантратов — игрок топ-уровня. Илья дорос до сборной России. Хочется, чтобы он играл только на первых ролях, а не находился в резерве. Уверен, что Лантраров в любом случае попадет в топ-клуб, но когда это случится, не знаю», — сказал он.

В прошедшем сезоне Лантратов принял участие в 33 матчах за «Химки» во всех турнирах, в которых пропустил 48 мячей.