Терюшков подтвердил интерес «Зенита» к Лантратову
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил интерес «Зенита» к вратарю команды Илье Лантратову. При этом он заявил, что петербургский клуб не делал предложения о трансфере 26-летнего россиянина.
«Химки» на данный момент не получил предложения о трансфере Лантратова, — приводит слова Терюшкова РИА «Новости Спорт». — Если оно поступит, то рассмотрим его. Хотя заинтересованность со стороны «Зенита» была, мы этого не скрываем. Сейчас Лантратов тренируется с командой. Илья является нашим основным вратарем».
Он также отметил, что вратарь дорос до сборной России.
«Лантратов — игрок топ-уровня. Илья дорос до сборной России. Хочется, чтобы он играл только на первых ролях, а не находился в резерве. Уверен, что Лантраров в любом случае попадет в топ-клуб, но когда это случится, не знаю», — сказал он.
В прошедшем сезоне Лантратов принял участие в 33 матчах за «Химки» во всех турнирах, в которых пропустил 48 мячей.
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2
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Оренбург – Кр. Советов
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Химки – Зенит
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