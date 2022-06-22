Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов оценил дебют Зелимхана Бакаева за новую команду.

«Видно, что человек владеет мячом очень хорошо, что может принимать нестандартные решения. Но ожидаемо было, что взаимопонимания с партнерами пока нет, они пару раз с Кузяевым друг друга просто не поняли — и это было отчетливо видно. А во второй половине второго тайма вышло много молодежи, и со взаимопониманием стало еще хуже. Еще мне понравилось, что, когда Бакаев забил пенальти, болельщики, которые были за воротами, ему аплодировали», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Также тренер второй команды «Зенита» сравнил игру Бакаева с игрой бразильского нападающего Малкома.

«Не скажу, что кто-то из них в лучшей физической форме. Но Малком в этой команде сколько уже играет... И его купили за большие деньги, а Бакаев пришел бесплатно. Да и если сравнивать, откуда каждый из них перешел в «Зенит», то сравнение точно не пользу Бакаева: одно дело ты приходишь из «Барселоны», а другое — из какого-то там «Спартака». Зелимхану нужно время, но конкуренция за место в составе будет очень высокая», — отметил Радимов.

21 июня Бакаева впервые сыграл за «Зенит» в товарищеском матче против «Нижнего Новгорода» (1:1, по пен. 5:3). Бывший полузащитник «Спартака» вышел в перерыве встречи и реализовал удар в серии послематчевых пенальти.