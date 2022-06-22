Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 09:42

Радимов: «Малком пришел в «Зенит» из «Барселоны», а Бакаев — из какого-то там «Спартака»

Владислав Радимов оценил дебют Бакаева за «Зенит»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов оценил дебют Зелимхана Бакаева за новую команду.

«Видно, что человек владеет мячом очень хорошо, что может принимать нестандартные решения. Но ожидаемо было, что взаимопонимания с партнерами пока нет, они пару раз с Кузяевым друг друга просто не поняли — и это было отчетливо видно. А во второй половине второго тайма вышло много молодежи, и со взаимопониманием стало еще хуже. Еще мне понравилось, что, когда Бакаев забил пенальти, болельщики, которые были за воротами, ему аплодировали», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Также тренер второй команды «Зенита» сравнил игру Бакаева с игрой бразильского нападающего Малкома.

«Не скажу, что кто-то из них в лучшей физической форме. Но Малком в этой команде сколько уже играет... И его купили за большие деньги, а Бакаев пришел бесплатно. Да и если сравнивать, откуда каждый из них перешел в «Зенит», то сравнение точно не пользу Бакаева: одно дело ты приходишь из «Барселоны», а другое — из какого-то там «Спартака». Зелимхану нужно время, но конкуренция за место в составе будет очень высокая», — отметил Радимов.

21 июня Бакаева впервые сыграл за «Зенит» в товарищеском матче против «Нижнего Новгорода» (1:1, по пен. 5:3). Бывший полузащитник «Спартака» вышел в перерыве встречи и реализовал удар в серии послематчевых пенальти.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-radimov-malkom-prishel-v-zenit-iz-barselony-a-bakaev-iz-kakogo-to-tam-spartaka-sravnenie-yavno-ne-v-pol-zu-zelimhana/
Владислав Радимов
Зелимхан Бакаев
Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
10 интересных фактов о пиве
Зачем Алине бокс? Так нужны деньги? В погоне за популярностью Загитова сходит с ума
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Терюшков подтвердил интерес «Зенита» к Лантратову
Терюшков: «Мне позвонили и сказали, что Глушаков перейдет в «Динамо». Я посмеялся»
Кофрие заявил, что останется в «Спартаке»
Лукаку вернулся в «Интер», Мане перешел в «Баварию», трансфер Дзюбы в «Фенербахче» сорвался?
Экс-тренер «Спартака» д'Урбано: «Проведение Суперкубка смотрелось бы логично в «Лужниках»
Экс-тренер «Спартака» д'Урбано: «Не вижу ничего криминального в том, что Бакаев теперь в «Зените»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Терюшков: «Мне позвонили и сказали, что Глушаков перейдет в «Динамо». Я посмеялся»

Терюшков подтвердил интерес «Зенита» к Лантратову
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 00:00
Краснодар – Факел
 - : -
15.07 00:00
ЦСКА – Урал
 - : -
15.07 00:00
Динамо – Ростов
 - : -
15.07 00:00
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
15.07 00:00
Ахмат – Спартак
 - : -
15.07 00:00
Торпедо – Сочи
 - : -
15.07 00:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
15.07 00:00
Химки – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости