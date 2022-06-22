Радимов: «Малком пришел в «Зенит» из «Барселоны», а Бакаев — из какого-то там «Спартака»
Бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов оценил дебют Зелимхана Бакаева за новую команду.
«Видно, что человек владеет мячом очень хорошо, что может принимать нестандартные решения. Но ожидаемо было, что взаимопонимания с партнерами пока нет, они пару раз с Кузяевым друг друга просто не поняли — и это было отчетливо видно. А во второй половине второго тайма вышло много молодежи, и со взаимопониманием стало еще хуже. Еще мне понравилось, что, когда Бакаев забил пенальти, болельщики, которые были за воротами, ему аплодировали», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
Также тренер второй команды «Зенита» сравнил игру Бакаева с игрой бразильского нападающего Малкома.
«Не скажу, что кто-то из них в лучшей физической форме. Но Малком в этой команде сколько уже играет... И его купили за большие деньги, а Бакаев пришел бесплатно. Да и если сравнивать, откуда каждый из них перешел в «Зенит», то сравнение точно не пользу Бакаева: одно дело ты приходишь из «Барселоны», а другое — из какого-то там «Спартака». Зелимхану нужно время, но конкуренция за место в составе будет очень высокая», — отметил Радимов.
21 июня Бакаева впервые сыграл за «Зенит» в товарищеском матче против «Нижнего Новгорода» (1:1, по пен. 5:3). Бывший полузащитник «Спартака» вышел в перерыве встречи и реализовал удар в серии послематчевых пенальти.
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|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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Краснодар – Факел
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ЦСКА – Урал
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Динамо – Ростов
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Локомотив – Н. Новгород
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Ахмат – Спартак
|- : -
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Торпедо – Сочи
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Оренбург – Кр. Советов
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Химки – Зенит
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