Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков поделился впечатлениями от матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (4:0).

— Ощущения только положительные, давненько не играл. Хотелось играть, очень. Победили. Важная победа, еще и такая крупная. На трибунах появилось много болельщиков, поэтому только положительные эмоции. Поздравляю с победой всю команду и всех болельщиков. Вперед, только вперед, за победой, — цитирует Чистякова сайт «Зенита».

— Потере Ловрена перед этим матчем уделялось большое внимание. Он — основной защитник, капитан. Не давило ли на вас это?

— Да нет, не давило. Сегодня я должен был выйти и сделать свою работу. Повторюсь: давно не играл, было большое желание. Надеюсь, не подвел. Главное, выиграли.

— После первого тайма были ли какие-то опасения и сомнения в том, что получится забить? Первый тайм напоминал предыдущие два матча: много моментов, много подходов, но без забитых мячей. О чем говорили в раздевалке?

— Честно, было ощущение наоборот — что мы забьем и выиграем матч. Игра была тяжелой, такой как качели: то они перехватывали инициативу, то мы, но у нас было побольше подходов и микромоментов. В перерыве обсудили с пацанами, что нужно чуть побольше позитива добавить в коллектив, в настроение игры, забить обязательно, бороться, биться, забить и выиграть. Я был уверен, что мы это сделаем. И мы сделали это.

— Благодаря вашим усилиям в чужой штрафной «Зенит» заработал 11-метровый. Ситуация была непростая, арбитр смотрел повтор. Как это выглядело вашими глазами?

— Там был такой момент: я выскакивал из-под игрока, принял мяч, и мне прилетело по челюсти. Я упал, но не стал ничего требовать. И все, потом побежал в свою штрафную, потому что матч продолжился, потом судья посмотрел и назначил пенальти. По моему мнению пенальти был.