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Сергей Иванов снова правильно не назначил пенальти в пользу «Спартака»

19:55
13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак». Момент с участием Дмитрия Скопинцева и Джордана Ларссона. Фото Twitter 13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак». Момент с участием Дмитрия Скопинцева и Джордана Ларссона. Фото Twitter 13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак». Момент с участием Дмитрия Скопинцева и Джордана Ларссона. Фото Twitter 13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак». Момент с участием Дмитрия Скопинцева и Джордана Ларссона. Фото Twitter
13 марта. Москва. «Динамо» — «Спартак». Момент с участием Дмитрия Скопинцева и Джордана Ларссона. Фото Twitter
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На 37-й минуте матча 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Спартак» арбитр Сергей Иванов правильно оценил единоборство Дмитрия Скопинцева и Джордана Ларссона и во второй раз в этой игре верно не назначил 11-метровый удар в динамовские ворота. Нарушения правил со стороны защитника бело-голубых не было.

(Александр Бобров)

Динамо — Спартак

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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