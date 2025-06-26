Футбол
26 июня, 13:30

Бузникин — о Сперцяне и Кривцове: «Мне сложно достоверно комментировать слухи»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин ответил на вопрос, останутся ли полузащитники Эдуард Сперцян и Никита Кривцов в команде.

— Останутся ли Сперцян и Кривцов?

— Мне сложно достоверно комментировать слухи. Их много. Иногда они совсем нелепые. Сейчас все тренируются и готовятся к сезону. Впереди у нас Суперкубок. Пока никаких изменений не планируется. Вопрос по Сперцяну открытый, но, сколько он будет открытым, сказать сложно.

— Его мечта о Европе жива?

— У каждого амбициозного футболиста, наверное, такая есть. Но предложение должно всех устраивать.

— Сколько, по вашему, стоит Сперцян?

— Последний раз цена на Transfermarket была 25 миллионов. Но, наверное, эта цена для европейских клубов немного завышена. Думаю, что она будет меньше.

Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
Никита Кривцов
  • вот тут магнит просрет коняшкам 1-5 и мусаева уволят

    26.06.2025

  • m_16

    Ты рано и напрасно с дерева слез.

    26.06.2025

  • руслан магомедов

    Да, отпустите спурцяна в сосьедаду к своим собратьям, они там все собираются. Краснодар не умрет без него.

    26.06.2025

  • zg

    Кривцов пусть остается,а Эдик уезжает за много мульенов,но после победы в суперкубке!)

    26.06.2025

  • Любитель футбола

    Бузникин прав,в межсезонье будет столько слухов о приходе или уходе игроков,что голова крУгом,особенно из ведущих клубов.

    26.06.2025

