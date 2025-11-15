Мостовой о проблеме российского футбола: «Большое количество нефутбольных людей, и все чешут языком»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой рассказал «СЭ», что он считает проблемой российского футбола в сравнении с зарубежными чемпионатами.

«У нас проблема в том, что есть большое количество нефутбольных людей, и все чешут языком. За границей этого меньше. Если там нефутбольные люди говорят, то делают это спокойно. Даже журналисты создают свои прогнозы на основе комментариев футбольных людей. В этом и разница. Но от этого никуда не деться. Футбол — самый популярный вид спорта», — сказал Мостовой «СЭ».

На клубном уровне Мостовой известен по выступлениям за «Спартак», «Кан», «Страсбур» и «Сельту».