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Чей гол круче: Бистрович против Соболева. Сегодня — дерби ЦСКА — «Спартак»

09:18
Александр Соболев. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Соболев. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба Тинькофф РПЛ в Twitter предлагает сравнить голы Кристияна Бистровича (ЦСКА) и Александра Соболева («Спартак»).

На видео показаны гол Бистровича в матче «Ахмат» — ЦСКА (0:3) и Соболева в игре «Спартак» — «Арсенал» (2:1).

Сегодня ЦСКА принимает «Спартак» в матче седьмого тура чемпионата России. Начало в 19.00 по московскому времени.

ЦСКА — Спартак

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи




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