Четвертый матч второго тура РПЛ завершился со счетом 3:0

«Химки» переиграли «Нижний Новгород» в матче второго тура чемпионата России со счетом 3:0.

Стоит отметить, что уже четвертый матч второго тура завершился с таким счетом.

Ранее «Зенит» на своем поле в первом матче тура переиграл «Крылья Советов» (3:0).

Затем ЦСКА разгромил дома «Сочи» (3:0), а «Оренбург» разобрался с «Уралом» (3:0).

Из общей картины выбился только матч «Краснодар» — «Спартак», в котором гости одержали крупную победу, но также с разницей в три мяча — 4:1.