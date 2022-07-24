«Химки» на своем поле победили «Нижний Новгород». Решающим эпизодом стала ошибка вратаря нижегородцев
«Химки» на своем поле в рамках второго тура чемпионата России обыграли «Нижний Новгород». Подмосковная команды выиграла со счетом 3:0.
Хозяева поля открыли счет во втором тайме. Отличился нападающий Александр Руденко.
В этом моменте грубую ошибку допустил голкипер нижегородцев Артур Нигматуллин. Пытаясь выбить мяч, он упал на газон, после чего Руденко был уже по пустым воротам.
В конце матча преимущество хозяев увеличил полузащитник Резиан Мирзов.
А точку в матче поставил нападающий Александр Долгов, который воспользовался новой ошибкой вратаря и защиты гостей.
«Химки» набрали 4 очка и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» опустился на 12-ю строчку (1 очко).
В следующем туре «Химки» на выезде сыграют 31 июля против «Ростова». «Нижний Новгород» в этот же день примет на своем поле лидера турнирной таблицы — ЦСКА.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Химки
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
4
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
5
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
6
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
7
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
8
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Краснодар
|2
|0
|1
|1
|3-6
|1
|
10
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Н. Новгород
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
14
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|3 : 0
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|1 : 4
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|3 : 0
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0