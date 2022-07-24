«Химки» на своем поле победили «Нижний Новгород». Решающим эпизодом стала ошибка вратаря нижегородцев

«Химки» на своем поле победили «Нижний Новгород» в матче РПЛ

«Химки» на своем поле в рамках второго тура чемпионата России обыграли «Нижний Новгород». Подмосковная команды выиграла со счетом 3:0.

Хозяева поля открыли счет во втором тайме. Отличился нападающий Александр Руденко.

В этом моменте грубую ошибку допустил голкипер нижегородцев Артур Нигматуллин. Пытаясь выбить мяч, он упал на газон, после чего Руденко был уже по пустым воротам.

В конце матча преимущество хозяев увеличил полузащитник Резиан Мирзов.

А точку в матче поставил нападающий Александр Долгов, который воспользовался новой ошибкой вратаря и защиты гостей.

«Химки» набрали 4 очка и поднялись на четвертое место в турнирной таблице. «Нижний Новгород» опустился на 12-ю строчку (1 очко).

В следующем туре «Химки» на выезде сыграют 31 июля против «Ростова». «Нижний Новгород» в этот же день примет на своем поле лидера турнирной таблицы — ЦСКА.