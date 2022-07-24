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Сегодня, 17:03

«Химки» — «Нижний Новгород»: второй гол засчитан ошибочно. Куда смотрели ВАР?

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
Эпизод в матче 2-го тура РПЛ «Химки» — «Нижний Новгород».
Фото «СЭ»
Эпизод в матче 2-го тура РПЛ «Химки» — «Нижний Новгород».
Фото «СЭ»
Эпизод в матче 2-го тура РПЛ «Химки» — «Нижний Новгород».
Фото «СЭ»
Эпизод в матче 2-го тура РПЛ «Химки» — «Нижний Новгород».
Фото «СЭ»
1/4

На 80-й и 84-й минутах матча 2-го тура чемпионата России «Химки» — «Нижний Новгород» арбитр Артем Любимов дважды ошибочно засчитал взятие ворот гостей. Сначала он сделал это сразу после того, как Резиуан Мирзов забил гол, а затем подтвердил свое решение после проверки эпизода видеоарбитром Антоном Фроловым, который проводил только четвертую игру в РПЛ в роли ВАР.

Второй ассистент Дмитрий Жвакин не зафиксировал положение «вне игры» у Мирзова. Не увидел офсайд и Фролов, очень долго изучавший видеоповторы.

Это странно, потому что невооруженным глазом на повторах с двух камер видно: левая нога Мирзова в момент удара его партнера Александра Долгова оказалась за линией офсайда.

Напомню, что после смены провайдера ВАР-технологии в этом чемпионате не используются офсайдные линии.

Эпизод в матче 2-го тура РПЛ "Химки" - "Нижний Новгород". Фото "СЭ"
Эпизод в матче 2-го тура РПЛ «Химки» — «Нижний Новгород».
Фото «СЭ»
Эпизод в матче 2-го тура РПЛ "Химки" - "Нижний Новгород". Фото "СЭ"
Эпизод в матче 2-го тура РПЛ «Химки» — «Нижний Новгород».
Фото «СЭ»

Эпизод в матче 2-го тура РПЛ "Химки" - "Нижний Новгород". Фото "СЭ"
Эпизод в матче 2-го тура РПЛ «Химки» — «Нижний Новгород».
Фото «СЭ»
Эпизод в матче 2-го тура РПЛ "Химки" - "Нижний Новгород". Фото "СЭ"
Эпизод в матче 2-го тура РПЛ «Химки» — «Нижний Новгород».
Фото «СЭ»

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
ФК Нижний Новгород
ФК Химки
5
3
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Четвертый матч второго тура РПЛ завершился со счетом 3:0

В «Химках» объяснили удачный старт сезона РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
4
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
5
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
6
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
7
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
8
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
9
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
10
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
11
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
12
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
13
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
14
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
Результаты / календарь
1 тур
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21 тур
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 3 : 0
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
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