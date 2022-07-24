«Химки» — «Нижний Новгород»: второй гол засчитан ошибочно. Куда смотрели ВАР?

На 80-й и 84-й минутах матча 2-го тура чемпионата России «Химки» — «Нижний Новгород» арбитр Артем Любимов дважды ошибочно засчитал взятие ворот гостей. Сначала он сделал это сразу после того, как Резиуан Мирзов забил гол, а затем подтвердил свое решение после проверки эпизода видеоарбитром Антоном Фроловым, который проводил только четвертую игру в РПЛ в роли ВАР.

Второй ассистент Дмитрий Жвакин не зафиксировал положение «вне игры» у Мирзова. Не увидел офсайд и Фролов, очень долго изучавший видеоповторы.

Это странно, потому что невооруженным глазом на повторах с двух камер видно: левая нога Мирзова в момент удара его партнера Александра Долгова оказалась за линией офсайда.

Напомню, что после смены провайдера ВАР-технологии в этом чемпионате не используются офсайдные линии.

Эпизод в матче 2-го тура РПЛ «Химки» — «Нижний Новгород». Фото «СЭ»

Эпизод в матче 2-го тура РПЛ «Химки» — «Нижний Новгород». Фото «СЭ»

Эпизод в матче 2-го тура РПЛ «Химки» — «Нижний Новгород». Фото «СЭ»