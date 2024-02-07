Переводчик «Крыльев» рассказал, как Баба Адаму попался ГИБДД выпившим и без прав

Переводчик «Крыльев Советов» Алексей Везеров, работающий с самарцами более 23 лет, рассказал, как бывший футболист клуба Баба Адаму попался ГИБДД без прав.

«У нас играл Адаму, интересный, хороший футболист. Но у него случались залеты — звонил ночью и спрашивал, почему его остановила полиция. Говорил: «Позвони президенту клуба». Тогда Герман Ткаченко занимал эту должность. Отвечаю: «Куда я в три часа ночи ему звонить буду? Ты ненормальный?! Давай трубку гаишникам». Оказалось — ехал без прав и немного выпивший. Кое-как тогда все уладили, сопроводили его до базы. Сказали, чтобы больше так не делал», — приводит слова Везерова «Чемпионат».

Также переводчик заявил, что ганский футболист был интересным парнем. По его словам, Адаму приезжал в Россию, играл, зарабатывал деньги, а потом уезжал домой и возвращался обратно, когда деньги заканчивались.

44-летний Адаму играл за самарский клуб с 2005 по 2006 года. Также в России он выступал за «Локомотив», «Черноморец», «Ростсельмаш» и «Москву».

В 2011 году Адаму стал игроком клуба «Берекум Челси», в котором и завершил карьеру.