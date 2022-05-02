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«Арсенал» — «Нижний Новгород»: Луценко сравнял счет в матче

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Форвард «Арсенала» Евгений Луценко забил гол в ворота «Нижнего Новгорода» на 71-й минуте матча 27-го тура Тинькофф РПЛ. 35-летний футболист сравнял счет в игре — 2:2.

На счету Луценко теперь три забитых мяча в текущем сезоне за тульскую команду.

В матче с «Нижним Новгородом» ранее также отличился хавбек Сергей Ткачев.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
02 мая, 19:00. Арсенал (Тула)
Арсенал Т
2:2
Нижний Новгород
Голы
Гоцук, 18 (0:1), Калинский, 30 (0:2), Ткачев, 45+1 (1:2), Луценко, 71 (2:2)
Нереализованный пенальти
Деспотович 66
Арсенал Т
Левашов Сокол Смольников Степанов Беляев Гулиев Ткачев (Хабибов, 84) Чаушич Костадинов Кангва (Марков, 59) Деспотович (Луценко, 70)
Нижний Новгород
Гойло Масоэро Каккоев Гоцук Козлов Кравцов Шарипов (Горбунов, 68) Калинский Стоцкий Эннин (Миладинович, 89) Сулейманов (Милсон, 74)
Предупреждения
Сокол 32’, Чаушич 89’  -  Сулейманов 50’, Гоцук 81’
Судьи
Карасев (Москва) Сафьян (Москва) Шаламберидзе (Москва)
ВАР
Иванов (Ростов-на-Дону) Болотенков (Москва)
Евгений Луценко
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РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
ФК Нижний Новгород
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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26.02 14:00
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 0 : 3
26.02 16:30
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 2 : 0
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Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
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 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
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 1 : 0
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