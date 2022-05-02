«Арсенал» — «Нижний Новгород»: Луценко сравнял счет в матче

Форвард «Арсенала» Евгений Луценко забил гол в ворота «Нижнего Новгорода» на 71-й минуте матча 27-го тура Тинькофф РПЛ. 35-летний футболист сравнял счет в игре — 2:2.

На счету Луценко теперь три забитых мяча в текущем сезоне за тульскую команду.

В матче с «Нижним Новгородом» ранее также отличился хавбек Сергей Ткачев.