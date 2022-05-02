«Арсенал» — «Нижний Новгород»: Луценко сравнял счет в матче
Форвард «Арсенала» Евгений Луценко забил гол в ворота «Нижнего Новгорода» на 71-й минуте матча 27-го тура Тинькофф РПЛ. 35-летний футболист сравнял счет в игре — 2:2.
На счету Луценко теперь три забитых мяча в текущем сезоне за тульскую команду.
В матче с «Нижним Новгородом» ранее также отличился хавбек Сергей Ткачев.
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|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
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|
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|
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|
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