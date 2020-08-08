Черышев не принял предложение клуба из Москвы. Он намерен остаться в «Валенсии»

Нападающий «Валенсии» Денис Черышев отказался принимать предложение клуба из России, сообщает SuperDeporte.es.

По информации источника, интерес к 29-летнему россиянину проявлял один из московских клубов — «Спартак» или ЦСКА — однако футболист решил остаться в Испании. Сообщается, что игрок не хочет возвращаться на родину и намерен проявить себя во время предсезонной подготовки, чтобы впечатлить нового тренера команды, Хави Грасию.

Черышев провел за «Валенсию» 31 матч в сезоне-2019/20, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость россиянина в 4,8 миллиона евро.