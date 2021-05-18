Червиченко: «Судьи у «Ростова» забрали столько очков! Карпин имел право бросить в них не бутылку, а лавку!»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на трехматчевую дисквалификацию главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, который в матче 30-го тура Тинькофф РПЛ с «Краснодаром» (1:3) бросил бутылку в сторону резервного рефери.

«Судьи совершили столько ошибок против «Ростова», — сказал Червиченко «СЭ». — Они забрали столько очков у этой команды. Карпин имел право не просто бросить бутылку, а запустить лавкой в этих судей. И они должны были бы это простить. Полностью солидарен с Карпиным. Бутылка — это похвала. Они довели главного тренера «Ростова» до такой точки кипения, что дальше уже просто некуда катиться. Тем более, когда это происходит в матче, который ничего не решает — это скотство. Дали много матчей? Карпин парень резкий, он много высказывается, не всем это нравится. Причем не только в адрес судейского корпуса, но также как и я, высказывается в адрес закостенелых дуболомов, сидящих в РФС. Поэтому и летят различные наказания. Это же проще всего — ничего не делать, а потом наказывать людей, которые тебя критикуют».

Червиченко также считает, что можно было переносить непринципиальные матчи последнего тура чемпионата.

«Опять же, тут ряд проблем. Умники, которые сидят в РФС, поставили игры последнего тура в одно время. Но самый принципиальный матч провели на два часа позже («Уфа» — «Арсенал» — 2:1. — Прим. «СЭ»). Если пошевелить извилинами, которые есть у каждого человека, то можно понять, что матчи «Тамбов» — «Зенит» и «Краснодар» — «Ростов» можно было перенести. Они не оказывают никакого влияния на турнирную таблицу. Наверное, представители РФС раньше служили в армии, раз так стоят на принципах», — добавил Червиченко.

«Ростов» с 43 очками завершил сезон-2020/21 в РПЛ на девятом месте в турнирной таблице.

(Артем Бухаев)