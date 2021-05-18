Карпин назвал сезон-2020/21 самым сложным в своей тренерской карьере

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги сезона-2020/2021 для ростовского клуба.

«Это самый сложный сезон в моей карьере. Факторов много. Тема с ковидом — раз: из-за него сезон фактически слился с прошлым, не было нормальной предсезонки. Обилие травм — два. Хотя уверен, многие тренеры скажут то же самое. Плюс большие изменения, которые произошли непосредственно в нашей команде. Все это далось непросто.

Поводы для позитива? Образовался костяк игроков, которые понимают все требования. Понятно, что многие моменты надо улучшать. Но этот костяк уже влился в команду. Иногда прослеживается тот рисунок, который мы хотим видеть — пусть и не на протяжении всех 90 минут игры. Еще из позитива — адаптация молодых игроков. Не могу сказать, что она завершилась, но уже есть сдвиги.

Есть ли понимание о неудачных результатах весной? У меня и у клуба есть. И у футболистов — тоже. Но я не вижу смысла рассуждать об этом на публике. Это все равно будет звучать как отмазки. А отмазок я не ищу. Они не нужны ни мне, ни команде", — цитирует Карпина Sport24.

«Ростов» с 43 очками завершил сезон-2020/21 в РПЛ на девятом месте в турнирной таблице.