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Червиченко считает, что Заболотный не приведет ЦСКА к золотым медалям

17:50
Антон Заболотный. Фото Instagram
Антон Заболотный. Фото Instagram
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный переход нападающего «Сочи» Антона Заболотного в ЦСКА.

«На мой взгляд, это не тот форвард, из-за которого стоит ломать копья, — сказал Червиченко «СЭ». — Заболотный — не тот игрок, который приведет армейцев к золотым медалям или зоне Лиги чемпионов. Заболотный заменит Рондона? Наверное, да. Заболотный временами выглядел более остро. Плюс, у него российский паспорт. Переход Заболотного — это экономия в деньгах. Может, это вызвано неудачными трансферами прошлого периода, а может, нынешнее положение дел ЦСКА так повлияло. И чего уж скрывать — большинство людей хотят жить в Москве. Заболотный не исключение».

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Червиченко также считает, что ЦСКА необходимо провести более существенное усиление линии нападения.

«Мне кажется, что ЦСКА нужно более существенное усиление. Все-таки, я убежден, что в нападении у армейцев должно быть два сильных нападающих. Сейчас атаковать некому. Чалов выпал. Когда он вернется в свои бомбардирские кондиции — не ясно. Делать ставку на одного Заболотного — это рискованно и не очень резонно», — добавил Червиченко.

Во вторник, 18 мая, владелец «Сочи» Борис Ротенберг заявил, что нападающий сборной России Заболотный покинул клуб по истечении срока контракта и перешел в ЦСКА.

29-летний форвард выступал за «Сочи» с 2019 года. В прошедшем сезоне он сыграл за сочинцев 27 матчей в Тинькофф РПЛ, забил девять голов при четырех результативных передачах.

(Артем Бухаев)

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