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Червиченко согласился с Боярским: «Та же «Уфа» приезжает и позорит «Спартак» дома. Какое тут чемпионство?»

15:15
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» ответил на слова Михаила Боярского, который заявил, что красно-белые не смогут завоевать титул в год своего столетия

«У Боярского с Заремой сейчас идет некий троллинг друг друга. Это разогревает публику перед началом сезона. Я пока не вижу предпосылок для того, чтобы «Спартак» мог претендовать на чемпионство. У команды есть только нападение и вратарь. Во всех остальных линиях есть проблемы. Я не понимаю, почему все зациклились именно на «Спартаке». У «Сочи» в следующем году столетие, они в этом сезоне закончили не так далеко от красно-белых. У них тоже будет запредельная мотивация. Эти привязки к юбилеям очень странные. Обязательность выполнения этой задачи только сковывает игроков. Эту тему зря начали раскачивать», — сказал Червиченко «СЭ».

Также Червиченко считает, что в этом году будет очень высокая конкуренция за чемпионство.

«Будет очень большая конкуренция. Не вижу, за счет чего «Спартак» собирается брать титул. И «Локомотив», и ЦСКА захотят отобрать у них титул. Та же «Уфа» приезжает и позорит «Спартак» на своем поле. Какое тут тогда чемпионство?»

Ранее народный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский заявил, что что «Спартак» не сможет стать чемпионом в следующем сезоне.

(Владимир Пушкарев)

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