Аванесян: «Рад связать свое будущее с ЦСКА, сердце у меня красно-синее»

Полузащитник ЦСКА Тигран Аванесян прокомментировал подписание контракта с московским клубом.

Сообщалось, что 19-летний футболист заключил с армейцами пятилетнее соглашение.

«Рад связать свое будущее с армейским клубом. Я уже шесть лет в системе ЦСКА, и сердце у меня красно-синее. Понимаю, что это большая ответственность и впереди много работы. Приложу все силы, чтобы доказать, что клуб не зря поверил в меня», — цитирует Аванесяна пресс-служба ЦСКА.

Тигр ? о своем новом контракте pic.twitter.com/UWHOZR0vmc — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) June 1, 2021

По итогам минувшего сезона Тинькофф РПЛ ЦСКА занял 6-е место в турнирной таблице и не вышел в еврокубки.