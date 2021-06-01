Аванесян: «Рад связать свое будущее с ЦСКА, сердце у меня красно-синее»
16:07
Полузащитник ЦСКА Тигран Аванесян прокомментировал подписание контракта с московским клубом.
Сообщалось, что 19-летний футболист заключил с армейцами пятилетнее соглашение.
«Рад связать свое будущее с армейским клубом. Я уже шесть лет в системе ЦСКА, и сердце у меня красно-синее. Понимаю, что это большая ответственность и впереди много работы. Приложу все силы, чтобы доказать, что клуб не зря поверил в меня», — цитирует Аванесяна пресс-служба ЦСКА.
По итогам минувшего сезона Тинькофф РПЛ ЦСКА занял 6-е место в турнирной таблице и не вышел в еврокубки.
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