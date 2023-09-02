Червиченко считает, что удача определит итог матча «Краснодар» — «Спартак»

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Краснодаром» в 7-м туре РПЛ.

«Мне кажется, в матче нет фаворита. Любая команда, у которой в этот день лучше пойдет игра, может выиграть. «Краснодар» играет несколько безбашенно, а у «Спартака» в защите проходной двор. Но у обеих команд хорошее нападение, поэтому голов будет много, где-то четыре. У краснодарского клуба хорошая мотивация. У «Спартака» то горы, то море. То игроки красно-белых еле по полю таскаются, то несутся и за 25 минут убивают «Динамо», — приводит слова Червиченко Betonmobile.

Игра между командами пройдет 2 сентября в Краснодаре. Начало — в 20.00 мск.