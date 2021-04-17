Агент рассказал о состоянии игрока ЦСКА Зайнутдинова

Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, рассказал «СЭ» о состоянии футболиста.

«Бахтиер восстанавливается. Пока он не тренируется даже по индивидуальной программе. Сроки восстановления пока неизвестны, впереди его снова ждет МРТ», — сказал Новиков «СЭ».

Ранее стало известно, что у 22-летнего хавбека появились болевые ощущения во время пребывания в расположении сборной Казахстана.

В текущем сезоне Зайнутдинов провел за ЦСКА 22 матча, забил один гол и сделал две результативные передачи.

(Сергей Федоров)