Агент рассказал о состоянии игрока ЦСКА Зайнутдинова
Евгений Новиков, агент полузащитника ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова, рассказал «СЭ» о состоянии футболиста.
«Бахтиер восстанавливается. Пока он не тренируется даже по индивидуальной программе. Сроки восстановления пока неизвестны, впереди его снова ждет МРТ», — сказал Новиков «СЭ».
Ранее стало известно, что у 22-летнего хавбека появились болевые ощущения во время пребывания в расположении сборной Казахстана.
В текущем сезоне Зайнутдинов провел за ЦСКА 22 матча, забил один гол и сделал две результативные передачи.
(Сергей Федоров)
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