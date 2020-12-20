Червиченко считает Бердыева единственным отечественным тренером, который смог бы работать в «Спартаке»

Бывший владелец и президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «СЭ» высказался относительно кандидатуры сменщика Доменико Тедеско на должности главного тренера красно-белых.

— Не очень понимаю, кто из наших тренеров может ужиться с руководством «Спартака», — сказал «СЭ» Червиченко. — Большинство решений у них происходит на эмоциональном взрыве. Единственный, кто мог бы качественно взяться и долго работать со «Спартаком» — это Курбан Бердыев. Но он сам по себе сложный человек. И руководители в «Спартаке» очень сложные. Поэтому тяжело представить объединение двух этих элементов.

Ранее главный тренер москвичей Доменико Тедеско заявил, что не будет продлевать контракт с клубом и покинет «Спартак» в концовке нынешнего сезона.

(Севастиан Терлецкий)