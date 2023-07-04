Червиченко поделился мнением о том, нужен ли «Спартаку» защитник «Тоттенхэма» Санчес
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на интерес московской команды к защитнику «Тоттенхэма» Давинсону Санчесу.
«Спартак» не покупает тех, кто нужен, а делает больше знаковые пиар-покупки. Трансферная цена Санчеса 15 миллионов евро? Если в обороне беда, то стоит брать. Самое главное, чтобы он не был уровня Маслова или не дай бог еще хуже Дуарте, тогда зачем? Если Санчес игрок уровня Жиго и сможет заменить его, тогда стоит брать. За такую сумму по нашим меркам должен быть убойный игрок. А если будет играть как Дуарте, то это трагедия», — цитирует Червиченко Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» готов рассмотреть официальное предложение «Спартака» о переходе колумбийского игрока.
Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. В минувшем сезоне 27-летний форвард провел за английскую команду 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.
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