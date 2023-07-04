Адвокат нападающего «Урала» Влута рассказал, когда пройдет следующее заседание по делу игрока

Адвокат Эрик Томас, представляющий интересы нападающего «Урала» Рая Влута, рассказал «СЭ» о ходе дела футболиста.

«Примерных временных рамок для того, чтобы это дело подошло к логическому концу, назвать не могу, потому что этих рамок нет. Предполагаю, что следующие заседание в суде будет где-то в 2024-м», — сказал Томас «СЭ».

В апреле 2023 года в Нидерландах приговорили Влута к 2,5 года тюрьмы за ДТП со смертельным исходом, которое произошло в 2021 году. Футболиста признали виновным в аварии, в которой погиб 4-летний ребенок. Игрок в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

28-летний Влут выступает за «Урал» с сентября 2022 года, его контракт с клубом действует до конца июня 2024 года. В сезоне-2022/23 нидерландец забил 7 голов 25 матчах за команду из Екатеринбурга.