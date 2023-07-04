Салданья: «В «Зените» есть квалифицированные футболисты, которые достигли бы многого в еврокубках»
Нападающий «Нефтчи» Матеус Салданья поделился мнением об уровне футболистов «Зенита».
«В «Зените» есть хорошие, квалифицированные футболисты, которые могли бы достичь многого, если бы играли в еврокубках. Самые яркие игроки «Зенита» для меня — Мантуан и Клаудиньо», — цитирует Салданью Sport24.
23-летний форвард в составе азербайджанской команды принимает участие в «Кубке PARI Премьер», который проходит в Санкт-Петербурге. 1 июля «Зенит» обыграл «Нефтчи» (3:1) в первом матче турнира. В этой встрече Салданья отметился забитым голом.
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4
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5
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6
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8
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9
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10
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11
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12
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
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16
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|22.07
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
|- : -
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|00:00
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Урал – ЦСКА
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