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Салданья: «В «Зените» есть квалифицированные футболисты, которые достигли бы многого в еврокубках»

Алина Савинова
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Нападающий «Нефтчи» Матеус Салданья поделился мнением об уровне футболистов «Зенита».

«В «Зените» есть хорошие, квалифицированные футболисты, которые могли бы достичь многого, если бы играли в еврокубках. Самые яркие игроки «Зенита» для меня — Мантуан и Клаудиньо», — цитирует Салданью Sport24.

23-летний форвард в составе азербайджанской команды принимает участие в «Кубке PARI Премьер», который проходит в Санкт-Петербурге. 1 июля «Зенит» обыграл «Нефтчи» (3:1) в первом матче турнира. В этой встрече Салданья отметился забитым голом.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-04-futbolist-neftchi-v-zenite-yest-kvalifitsirovannyye-futbolisty-kotoryye-dostigliby-mnogogo-v-yevrokubkakh
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