В воскресенье, 8 августа, состоится матч 3-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Химки» на своем поле примут «Ростов». Начало встречи — в 17.30 по московскому времени.

В прошлом сезоне в рамках премьер лиги подмосковный клуб дважды обыграл соперника с общим счетом 3:0.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Химки» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч Премьер.