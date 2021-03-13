Червиченко: «Лапочкин взял и измазал говном все впечатление от реанимации нашего судейства»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «РБ Спорт» прокомментировал судейство в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ «Химки» — «Ростов». Главным арбитром встречи был 39-летний Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга.

— То, что делал Лапочкин, сложно назвать судейством — это омерзительное пребывание на поле соучастников, которых, используя цитату Глеба Жеглова можно определить как банду, — отметил Червиченко. — Сейчас много хороших слов говорится про судейство, люди работают, Хачатурянц старается, что-то делает, но, видимо, Лапочкин решил навалить огромную кучу говна и с блеском справился. Считаю, что он и те, кто сидел на ВАРе — это зло, раковая опухоль нашего футбола, которую надо срочно удалять навсегда, без шансов вернуться. Такого хамства себе не позволял еще ни один судья в этом чемпионате — случалось по одному-два спорных моментов, но чтобы в трех эпизодах ошибиться в одну сторону...

— Считаете, что Лапочкин ошибся во всех трех эпизодах, по которым предъявляет претензии «Ростов»?

— Конечно. Пенальти настолько притянутый за уши, что надо очень хотеть его поставить. Что касается отмененного гола Соу, по начерченной линии в эфире линии видно, что нет офсайда, да и мяч отскакивал от игрока «Химок». Это просто позор. Человек взял и говном измазал все впечатление от реанимации нашего судейства.

— Есть понимание, почему Лапочкин не пошел смотреть ни один из эпизодов?

— Есть, конечно. Мое личное мнение — тут превалировала коррупционная составляющая. Других объяснений не нахожу. Либо Лапочкин идиот, либо он коррупционер, который был простимулирован. И ни первое, ни второе не соответствует тому, что он находится в судейском корпусе.