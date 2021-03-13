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«Арсенал» — ЦСКА: армейцы пропустили второй гол

14:46
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«Арсенал» забил второй гол в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА. На 45-й минуте отличился Александр Ломовицкий.

Он забил спустя три минуты после первого мяча, который с пенальти оформил Владислав Пантелеев.

Счет стал 2:0.

Арсенал Т — ЦСКА

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