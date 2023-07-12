Думбия не считает переход в «Рому» из ЦСКА ошибкой: «Я исчерпал себя в РПЛ»
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия в интервью «СЭ» объяснил причину неудачного выступления в Италии.
В январе 2015 года ивуариец перешел из ЦСКА в «Рому», но так и не смог стать игроком основы римлян.
— В России вы были звездой. Почему не смогли закрепиться в Европе?
— Переезжать в другую страну всегда непросто. Нужно время на адаптацию. Да и не соглашусь с тем, что в Европе у меня не получилось. Все-таки до приезда в Россию я провел два шикарных сезона в Швейцарии.
— Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский говорил, что в «Роме» вам не дали толком адаптироваться, сразу кинули в бой. Из-за этого и не задалось.
— Яровинский прав. В Италию я приехал после 10-дневного отпуска и не был готов физически. Но на меня рассчитывали как на основного нападающего. Тогда все атакующие футболисты «Ромы», включая Тотти, сломались. Играть было некому. Мне не хватило времени на подготовку. Это и помешало показать все, на что способен.
— Переход в «Рому» — ошибка?
— Нет. На тот момент в российском чемпионате я себя исчерпал. Достиг максимума и хотел попробовать где-то еще. Для меня это был некий челлендж.
Думбия принадлежал «Роме» с января 2015 года по январь 2018 года. За этот период он провел за команду 14 матчей и забил 2 гола. Он выступал за ЦСКА, «Ньюкасл», «Базель» и лиссабонский «Спортинг» на правах аренды из римского клуба.
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12
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13
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14
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15
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16
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Динамо – Краснодар
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Урал – ЦСКА
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Пари НН – Зенит
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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Сочи – Балтика
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