ЦСКА обратился в ФИФА за выплатой из-за участия Влашича в чемпионате мира-2022

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо сообщил, что армейский клуб обратился в Международную федерацию футбола (ФИФА) с целью получить выплаты за участие экс-полузащитника команды Николы Влашича в чемпионате мира-2022.

«Да, клуб обратился в ФИФА за выплатой, предназначенной ЦСКА за участие Влашича на чемпионате мира, — цитирует ТАСС Брейдо. — Тут необходимо соблюдение главного условия, чтобы у игрока были выступления за клуб за двухлетний период в преддверии чемпионата мира. Деньги, согласно процедуре, должны поступить вначале в Российский футбольный союз, а следом уже в клуб».

В октябре ФИФА сообщила, что выплатит клубам в общей сложности 209 миллионов долларов компенсации за участие игроков в чемпионате мира-2022, который прошел в Катаре. Влашич в составе сборной Хорватии стал бронзовым призером мирового первенства. 25-летний полузащитник принял участие в 6 матчах мундиаля из 7, не отметившись результативными действиями.

Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год. Он провел за армейцев 108 матчей, забил 13 голов и сделал 20 результативных передач.