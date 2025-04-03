Черников: «Хочется сделать шаг вперед и перейти в клуб, который играет в еврокубках»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников рассказал, в какой европейский клуб он готов перейти.

«Я счастлив, что подписал контракт с родным клубом, стараюсь прогрессировать. Но если придет хорошее предложение из Европы, конечно, рассмотрю. Хочется сделать шаг вперед и перейти в клуб, который борется за высокие места и играет в еврокубках. Важна и позиция тренера, насколько он на меня рассчитывает», — цитирует Черникова Sport24.

Также футболист добавил, что готов пойти на понижение в зарплате ради перехода в команду, которая выступает в еврокубках.

В этом сезоне на счету 25-летнего хавбека 28 матчей за «Краснодар», в которых он отметился забил 2 голами и 2 результативными передачами.

Текущий контракт Черникова с «быками» рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 6 миллионов евро.