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3 апреля 2025, 11:08

Черников: «Хочется сделать шаг вперед и перейти в клуб, который играет в еврокубках»

Сергей Ярошенко

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников рассказал, в какой европейский клуб он готов перейти.

«Я счастлив, что подписал контракт с родным клубом, стараюсь прогрессировать. Но если придет хорошее предложение из Европы, конечно, рассмотрю. Хочется сделать шаг вперед и перейти в клуб, который борется за высокие места и играет в еврокубках. Важна и позиция тренера, насколько он на меня рассчитывает», — цитирует Черникова Sport24.

Также футболист добавил, что готов пойти на понижение в зарплате ради перехода в команду, которая выступает в еврокубках.

В этом сезоне на счету 25-летнего хавбека 28 матчей за «Краснодар», в которых он отметился забил 2 голами и 2 результативными передачами.

Текущий контракт Черникова с «быками» рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 6 миллионов евро.

Источник: Sport24
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Александр Черников (футбол)
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 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
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 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
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 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
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 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
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9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
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