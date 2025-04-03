Пьянич заявил, что судейство в России находится на высоком уровне

Полузащитник ЦСКА Миралем Пьянич считает, что российские футбольные арбитры на высоком уровне обслуживают матчи кубка и чемпионата страны.

«Работа судей в России на очень хорошем уровне. Даже нечего говорить. Очень хорошая работа», — сказал Пьянич ТАСС.

35-летний Пьянич играет за ЦСКА с сентября. В 15 матчах текущего сезона во всех турнирах он сделал две голевые передачи.

В турнирной таблице РПЛ ЦСКА находится на пятом месте с 41 очком. Отставание от третьего места, которое занимает «Спартак», составляет 3 очка.