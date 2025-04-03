На конгрессе УЕФА почтили память Уткина и Бугаева

На конгрессе УЕФА почтили память комментатора Василия Уткина и бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева.

Конгресс УЕФА проходит в Белграде (Сербия) в четверг, 3 апреля. В рамках мероприятий организация в трансляции почтила память футбольных персон, умерших в 2024 году, в том числе Уткина и Бугаева.

Уткин умер 19 марта 2024 года в возрасте 52 лет. Он работал на телевидении с 1994 года. Дважды становился лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор»: в 2004 и 2005 годах.

О смерти Бугаева стало известно в конце декабря. Экс-футболист погиб в зоне СВО. Незадолго до этого он был приговорен к 9,5 года лишения свободы за хранение крупной партии наркотиков.