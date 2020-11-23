Черевченко: «Во втором тайме «Уфа» стала играть более агрессивно»
19:25
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после победы над «Уфой» (2:1) в 15-м туре чемпионата России рассказал, как его команде удалось добиться успеха.
«Химки» играли на контратаках? По первому тайму — да, — сказал тренер в эфире канала «Матч премьер». — Было понятно, что будет много борьбы, нам и «Уфе» некуда отступать. Во втором тайме «Уфа» стала играть более агрессивно, пошел навал. Нам не забили, мяч летал по вратарской туда-сюда. Если бы забили третий мяч, то игра закончилась бы».
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