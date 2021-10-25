Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Динияр Билялетдинов прокомментировал «СЭ» разгромную победу «Зенита» над «Спартаком» (7:1) в рамках 12-го тура Тинькофф РПЛ.

«Бывают такие матчи, когда дерби завершаются с разгромным счетом. У меня был вопрос к физическому состоянию красно-белых. Оно не очень сейчас. Я до игры говорил, что если будут голы, то со стороны «Зенита». Они играли дома, при своих болельщиках были замотивированы. «Спартак» в обороне сейчас не очень играет. Матч с «Лестером» показал, что много свободного пространства. Не знаю, зачем «Спартак» с «Зенитом» играл в открытый футбол. За это и поплатился. Не увидел выводов у «Спартака» после игры с «Лестером»», — сказал Билялетдинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Поражение от «Зенита» (1:7) стало самым крупным проигрышем «Спартака» в истории чемпионата России по футболу.