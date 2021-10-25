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Данни о победе «Зенита» над «Спартаком»: «Этот матч был важным на пути к чемпионству!»

Данни назвал фантастической победу «Зенита» над «Спартаком»
10:34
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Бывший полузащитник «Зенита» Мигель Данни прокомментировал победу петербургской команды над «Спартаком» (7:1) в матче 12-го тура Тинькофф РПЛ.

«Я очень счастлив, потому что мы победили со счетом 7:1, — приводит слова Данни «Спорт День за Днем». — Это фантастический результат! Конечно, всегда хорошо выигрывать матчи. Несмотря на то что мы взяли три очка, это была победа над «Спартаком» — во встречах с ними всегда приятно и сложно выигрывать. Это невероятно! Поздравляю всех футболистов и всю команду. Желаю и дальше одерживать такие победы. Этот матч был важным на пути к чемпионству!».

После 12 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 26 очков и расположился на 1-м месте в турнирной таблице. «Спартак» с 17 очками идет на 7-й позиции.

Дополнительная информация:

https://www.sportsdaily.ru/news/danni-eto-fantasticheskiy-rezultat-vazhnaya-pobeda-na-puti-k-chempionstvu

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 12-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры