Черевченко считает, что продажа пива на стадионах зависит от болельщиков

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Черевченко в разговоре с «СЭ» поделился мнением о введении продажи пива на футбольных стадионах.

«К проблеме пива на стадионах спокойно отношусь, я к этому нейтрален. Будет пиво или нет — без разницы. Но во всей Европе, во всем мире оно азрешено. Это и рекламный ход, и финансовая поддержка клубов. Не вижу особой проблемы в том, разрешать или не разрешать продажу пива на стадионах. Все зависит от культуры боления», — сказал Черевченко «СЭ».

Ранее сообщалось, что на матче 30-го тура Тинькофф РПЛ «Динамо» — «Сочи» в Москве может быть проведен эксперимент по продаже алкогольного пива на стадионе.