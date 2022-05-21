Петржела: «Не верю в то, что Дзюба уедет в Сербию. Там таких футболистов не любят»

Бывший тренер «Зенита» Петржела заявил, что в Сербии не любят таких футболистов, как Дзюба

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о будущем нападающего петербургского клуба Артема Дзюбы.

«Я не верю в то, что Дзюба уедет в Сербию, — приводит слова Петржелы «Чемпионат». — Там таких футболистов не любят. В Сербии нужны быстрые и техничные игроки. А Артем не такой. Поэтому не уверен, что он поедет туда».

По мнению тренера, 33-летний россиянин может продолжить карьеру в Турции.

«Вполне можно перейти в Турцию. Почему нет? В России, конечно, можно поиграть в других клубах. Но в «Зените» уже требуют других качеств. Только на Артема им сложно играть», — сказал он.

В сезоне-2021/22 Дзюба забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач в 38 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт нападающего с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.