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Петржела: «Не верю в то, что Дзюба уедет в Сербию. Там таких футболистов не любят»

Бывший тренер «Зенита» Петржела заявил, что в Сербии не любят таких футболистов, как Дзюба
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о будущем нападающего петербургского клуба Артема Дзюбы.

«Я не верю в то, что Дзюба уедет в Сербию, — приводит слова Петржелы «Чемпионат». — Там таких футболистов не любят. В Сербии нужны быстрые и техничные игроки. А Артем не такой. Поэтому не уверен, что он поедет туда».

По мнению тренера, 33-летний россиянин может продолжить карьеру в Турции.

«Вполне можно перейти в Турцию. Почему нет? В России, конечно, можно поиграть в других клубах. Но в «Зените» уже требуют других качеств. Только на Артема им сложно играть», — сказал он.

В сезоне-2021/22 Дзюба забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач в 38 матчах за «Зенит» во всех турнирах. Контракт нападающего с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4701409-petrzhela-nazval-chempionat-v-kotorom-dzyube-nuzhno-prodolzhit-kareru.html

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Ливерпуль
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ТБ 2.5

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Артем Дзюба
Властимил Петржела
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РПЛ
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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