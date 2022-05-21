Ловчев: «Карьера Ваноли в «Спартаке» в шатком положении. Он просто так не отдаст победу «Химкам»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок».

«Во все времена «Спартак» играл для болельщиков. Сейчас, конечно, когда пришло много легионеров, никто даже не знает о братьях Старостиных. У красно-белых есть неделя для того, чтобы подготовиться к важнейшему матчу в сезоне. Нормальный человек воспользуется игрой с «Химками» для подготовки себя к финалу с «Динамо».

Матч в Химках — последняя проверка для «Спартака» перед кубком. Очень важно показать сегодня свой максимум. Ваноли является максималистом. Он не тот человек, который отдаст победу «Химкам» просто так. Тем более, сейчас его карьера в московской команде находится в шатком положении", — сказал Ловчев «СЭ».

Матч состоится 21 мая в Химках. Начало — в 17.00 по московскому времени.