Черевченко рассказал, чего «Арсеналу» не хватает в игре

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после домашнего матча 10-го тура премьер-лиги с «Уралом» (1:1) объяснил, что произошло с его командой после перерыва. При этом он оценил универсализм автора гола Роберта Бауэра. В первом тайме появившийся на левом фланге обороны полузащитник провел первый гол за тульскую команду.

— Игра ничейная была. Могли и мы выиграть, мог и «Урал», забив пенальти (Эль-Кабир пробил выше. — Прим. «СЭ»). Так что счет по игре, — сказал Черевченко.

— Что произошло с командой в начале второго тайма?

— В перерыве был разговор, что счет 0:0, должна быть полная концентрация. Но потеряли мяч в центре поля... Тяжело играть, когда впереди агрессии не хватает. Именно впереди. И над стандартами работали всю неделю — много пропускаем и ничего не забиваем, к сожалению.

— Бауэр за четыре матча вышел уже на трех позициях (в опорной зоне и на обоих флангах обороны). По полной используете его универсальность?

— Альварес получил травму, только вчера тренировался в общей группе — да и то в игровых упражнениях был нейтральным. Вывих плеча — серьезная травма. Бауэр в Германии играл на трех позициях, для него это не новое.

А так — надо двигаться дальше. Завтра поговорим с игроками. Горевать некогда, в среду уже игра на Кубок (с «Факелом» в Воронеже. — Прим. «СЭ»), а в воскресенье — в Краснодаре. Главное — сделать правильные выводы.

— В кубковой игре будет большая ротация?

— Посмотрим, есть еще два дня. Но она необходима. (Артем Агапов)