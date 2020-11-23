Черевченко объяснил, почему «Химки» играли без замен

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко рассказал, что помогло его команде обыграть «Уфу» (2:1) в 15-м туре Тинькофф РПЛ. Он также объяснил, почему не сделал ни одной замены.

— Отдать мяч сопернику, ждать ошибок, ловить на контратаках — такой был план на игру?

— По первому тайму — да. Все получилось, и игра была близка к идеальной. Говорили перед игрой, что будет много борьбы: ни нам ни «Уфе» отступать уже некуда, надо набирать очки. И два наши гола до перерыва сказались на игре.

— Во втором тайме показалось, что слишком прижались к воротам. Так соперник задавил или планировали так играть?

— Соперник стал играть более агрессивно. Пошли навалы. Не сказал бы, что были острые моменты. Но один хороший эпизод я помню. Нам не забили, когда мяч летал во вратарской. Однако ребята выдержали, сыграли без паники. Если бы Конате забил третий мяч, думаю, что игра закончилась бы раньше.

— Сегодня обошлись без замен. Почему так вышло?

— Во-первых, ребята были готовы физически, никто не выпадал из игры. Во-вторых, в такой матч сложно входить. Ребята были готовы выйти, если бы были вынужденные ситуации. Но думаю, сегодня хорошо сработали и без замен.

— Матч был близок к идеальному. Можно сказать, что это была лучшая игра команды при вашем руководстве в «Химках»?

— Нет. Все игры были хорошие. В том числе встречи со «Спартаком» и «Зенитом». Матчи я не выделяю. Я сказал, что игра команды в первом тайме была близка к идеальной.

— Насколько психологически важно, что команда выбралась из зоны вылета по итогам первого круга?

— Каждая победа — это шаг вперед. Тем более, с «Уфой» всегда играть тяжело. Эта команда всегда играла агрессивно, поэтому приятно взять три очка в Уфе, — цитирует специалиста официальный сайт клуба.