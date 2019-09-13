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Черевченко не назвал сумму, за которую Лесовой мог сыграть с «Зенитом». Но она очень большая

19:58
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Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко перед началом матча 9-го тура чемпионата России против «Зенита» поделился ожиданиями от встречи. Игра начнется в 20.00 (мск).

— Изменения в тактической схеме «Арсенала»? Во-первых, у команды есть проблема с составом, Ломовицкий и Лесовой не могут сыграть в матче, — сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер». — Лесовой не сыграет по контракту, так как принадлежит «Зениту», а Ломовицкий получил четвертую желтую карточку. Стоял ли вопрос о выкупе контракта для участия Даниила во встрече с «Зенитом»? Сумма очень приличная. У «Арсенала» нет таких денег. Ждали возвращение Григалавы и Беляева. Три дня для подготовки — маленький срок, но выбора нет.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Арсенал».

Зенит — Арсенал Т

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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